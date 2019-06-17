自從兒子出生後就打得非常出色的暴龍替補後衛范維利特，尤其是與勇士的6場總冠軍系列賽屢建奇功，他在今日受訪時自曝整季都是帶著傷勢出賽，很高興沒有拖累球隊，而且還圓了奪冠夢想。

暴龍在奪冠後全隊前往拉斯維加斯慶功，范維利特對於慶功宴的過程閉口不談，反而笑著說就讓所有故事留在美麗的拉斯維加斯吧！

談到本季的表現，范維利特表示，季前熱身賽就已有傷在身，從背部到腳趾、拇指、臀部都有不同的傷勢，幾乎全季都沒有百分百健康過，大多數的時候不得不放慢腳步來打，其實所有在NBA征戰的球員都有大小不同的受傷地方，期待能在接下來的休賽期間養好所有的傷勢。

至於球隊一哥里歐納德的去留問題，范維利特調侃的說，如果在訓練營沒有看到他的身影，肯定會朝著他的屁股狠狠地踢一腳。

范維利特表示，為了留下里歐納德，球團、教練與隊友都做出了努力，甚至這個國家以及這座城市也給了承諾，這是無比的榮耀，未來就看他如何做出決定了。

(中時電子報)