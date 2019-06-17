浩子受邀科大演講 與會高職校長錯喊:阿翔

阿翔當街激吻謝忻遭活逮，婚外情重創形象與演藝事業，而他身為人夫以及「浩角翔起」成員，醜聞同時也深深影響了家庭與夥伴浩子，而雖兩人出道以來每次被問都說彼此不合，坦言工作以外不會聯絡，然阿翔出事，浩子卻不離不棄，明天將陪阿翔出面開道歉記者會，足見兩人交情深厚，浩子過去也曾揭露過阿翔私下的「真面目」。

阿翔在金錢方面相當自律節儉是眾所周知的事，然2011年浩子辦婚宴，阿翔義不容辭擔綱主持人，浩子當場對伙伴表示感謝，笑稱阿翔是非常小氣的人，但卻替他婚宴上的燈光、音響出錢買單，阿翔則笑稱出了音響錢要讓他多說一下話，台下則笑成一團，拱他們「親一下」。

事實上，阿翔的節儉其來有自，他因家中負債，從小過苦日子，闖蕩銀河也熬了多年才走紅，加上結婚生子想讓家人過好日子，因此他要求自己節制，雖然年收入高達4千萬，但錢都交給老婆，自己則領萬元零用錢，平常總騎機車、坐大眾交通運輸工具代步，連目前居住的房子都是租的，自己買的房子則出租給別人，而觀察他跟謝忻先前的IG貼文，可以發現兩人常出國，但都是趁工作之便，連搞婚外情都很省。

(中時電子報)