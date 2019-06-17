洋基小將C.弗雷塞(Clint Frazier)17日助隊以10-3打爆白襪之後，接到了令人崩潰的消息：下放3A，而且要即刻報到。弗雷塞說：「我很痛苦，特別是當我今年全力貢獻球隊之後，大概這就是現實的殘酷。」總教練波恩(Aaron Boone)也有點內疚，但一切都是球團的指示，他們要迎接水手過來的英卡納西昂(Edwin Encarnacion)。

陶企曼(Mike Tauchman)也被下放，至少洋基有提前一天通知他。弗雷塞毫無心理準備，他本季打擊率0.285、長打率0.522，11轟34打點，他覺得應該不會輪到他。「我被賣過一次(從印地安人)，我又能怎麼樣呢，只能把球打好吧。」

弗雷塞是很多球隊想要的選手，即使外野人才濟濟，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)猶豫很久之後仍捨不得賣掉他。今年怪力男史坦頓(Giancarlo Stanton)和法官賈吉(Aaron Judge)缺陣時，弗雷塞是洋基撐住打線，奪回美東王座的重要功臣。沒想到半路殺出一個英卡納西昂，把弗雷塞擠出25人名單。

雖然棒子重，弗雷塞的缺點是防守較差。本月初對戰紅襪時，弗雷塞因防守不力而輸球，賽後還槓上紐約媒體，使他成為不太受歡迎的人物，他嗆完記者之後大眼瞪小眼的鏡頭也成為話題。

《紐約郵報》建議洋基把弗雷塞拿去換個先發投手，其實洋基去年差點這麼幹了，當時他們忍痛把弗雷塞和其他人打包去換寇爾(Gerrit Cole)，最後一刻被太空人攔胡，結果寇爾該季繳出15勝5敗、自責分率2.88的勇猛戰績。不過洋基並不著急，弗雷塞要到2024年才能取得自由球員身分。

(中時電子報)