台南市沈姓婦人左耳有悶塞感，外耳道出現塊狀物，家屬以為耳屎，用棉花棒移除不成反出血，到台南市立安南醫院做切片檢查，竟發現是罕見的外耳道麟狀細胞癌。

90歲的沈女家族無癌症病史，半年來左耳悶塞感嚴重，外耳道出現塊狀物，還會產生腐敗氣味的分泌物，家人一開始以為是耳屎，用棉花棒欲清除，卻反而出血，只好尋求醫院治療。

台南市立安南醫院耳鼻喉科醫師邱怡喬經理學檢查，發現沈女的左外耳道為疣狀腫瘤，約0.4公分大小，以棉棒觸碰易出血，還流出黃色分泌物。

邱醫師當下進行腫瘤切片，再以血管收縮劑局部予以止血，經化驗後確診為極罕見的外耳道鱗狀細胞癌。

邱怡喬表示，根據歐洲文獻記載，外耳道癌症屬於極罕見癌症，每年發生率僅約百萬分之一。外耳道癌症以鱗狀細胞癌及基底細胞癌最為常見。好發於50至60歲民眾，常見症狀為耳漏，耳悶塞感，聽力下降及外耳道出血，可以癌症的廣泛切除術合併術後的放射治療。

邱怡喬表示，外耳道癌症的預後不好,接受手術及術後放射治療的5年存活率僅約37％。呼籲民眾如發現耳道有無法移除的腫塊，合併耳漏或聽力下降或出血現象時，應盡速到醫院耳鼻喉科就診。

(中時 )