美海軍發展無人艦艇

隨著戰略調整，美軍有時要的是少量大型戰艦，有時要的是較多小型艦艇。不過，這是首度有構想提出，要打造大批無人艦艇。

據《國家利益》（The National Interest）網16日報導，美國國會研究處海軍專家歐洛克（Ronald O'Rourke）在2019年6月的報告中指出，這目標在於戰時能部署大批艦隊，先吸收解放軍的飛彈攻擊，接著迅速反擊。

歐洛克說，美國海軍將砸大錢建構新艦隊，其中2020年要求撥款6.29億美元（近200億台幣），投入3項大規模無人艦艇計畫研發與相關技術。而一直到2024年，美國海軍共將砸下45億美元（近1,420億台幣）。

美國艦隊目前約有290艘軍艦，每兩艘較大的戰艦，如9,000噸的驅逐艦，就會搭配兩艘較小的軍艦，像是3,000噸級的瀕海戰鬥艦。而歐洛克說，大約在2030年代時，美軍會有多達355艘艦艇而每艘大型軍艦就會配上兩艘小型艦艇。

而對這計畫至關重要的，就是許多無人艦艇。由於它們的價格夠低廉，因此能迅速大量採購。此外，它們能長期航行，不必弄得人筋疲力盡，而爆發戰鬥時，它們也比較能犧牲。歐洛克指出，美國海軍說，為了因應新軍事挑戰，尤其是來自中方的挑戰，除了導能武器、高超音速武器、人工智慧、大數據分析，還有網路能力外，無人艦艇也是他們追求的新能力之一。

無人艦艇能裝備感測器、武器，或其他軍備，並能遙控，自動或半自動化運作。就成本而言，由於設計時不需要考慮人員執行任務所需的空間，因此它們比載人艦艇便宜。

此外，就可能考驗人員心力的長期任務，還有可能導致人員死傷，或被俘虜的高危險任務來說，這些無人艦艇也許特別適合。換句話說，它們格外適合從事沉悶（dull），骯髒（dirty）或危險（dangerous）的3D任務。

(中時電子報)