台中市1名林姓男廚師，前年8月間到KTV點了傳播妹小白（化名）坐檯，因小白美豔動人，林男想約性交易，卻遭回絕「這不是我的工作範圍」；林男三周後再點小白陪酒，於包廂內硬上得逞，經紀人氣憤質，林男竟嗆：「不然我娶她當老婆。」。台中高分院審理後將林男依強制性交罪判刑4年2月。

小白庭訊時表示，她進入包廂不到10分鐘，林男就扯破她的黑色細肩帶洋裝，硬上得逞。第1節結束後，她藉故離開包廂，林男卻一直跟著她，直到經紀人見她臉色鐵青，身上洋裝破損到露出整個背部，經追問發生何事，小白才吐露自己遭性侵。

經紀人憤而打電話質問，林男卻嗆：「不然我娶她當老婆，看要多少錢，我包紅包給她！」，小白隨即由經紀人陪同驗傷並報案。林男應訊時辯稱發生關係是你情我願。

台中地院認為，小白對林男的傳訊始終「不讀不回」，豈是兩情相悅？法官遂依強制性交罪，判林男4年10月徒刑，林男不服判決上訴，表達願以6萬元紅包和解，但小琪拒絕接受；台中高分院認為，林男並非毫無悔意，因此改判4年2月徒刑，全案仍可上訴。

(中時電子報)