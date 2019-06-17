台中市議會國民黨團書記長張靜分今天緩頰說，相信韓國瑜市長會體諒盧秀燕市長。（陳世宗攝）

高雄市長韓國瑜22日將在台中市河南路與市政北一路老虎城百貨旁廣場，舉行大型造勢活動；傳出台中市長盧秀燕不會出席，惹怒韓粉灌爆臉書批評忘恩負義。市府新聞局長吳皇昇17日說，盧市長支持黨內各候選人，不站台是為遵守初選公平原則，但選後一定團結對外。市議會國民黨團書記長張靜分緩頰強調，相信韓市長會體諒。

高雄市長韓國瑜為總統初選全台跑透透，22日本週末在台中造勢，傳出市長盧秀燕不會出席，惹怒韓粉，罵聲灌爆盧秀燕臉書。盧秀燕低調不予回應，新聞局長吳皇昇今天代表指說明，強調市長支持黨內各候選人，之前郭台銘也邀約盧市長，但基於黨內初選公平原則，不傷害支持者感情決定不站台，初選完一定團結對外。

韓粉指選前郭台銘沒有幫盧秀燕，但韓國瑜有特別到台中來幫她站台？市長本身是挺郭、還是挺韓？吳皇昇說，大家都很支持盧秀燕市長，盧市長也很支持黨內各候選人，因黨內各候選人都相當優質，這部分請大家不用擔心，因為盧市長對於黨內各候選人不但肯定，也很支持；希望黨內初選完，大家團結一致對外，這是她的想法。

台中市議會國民黨團書記長張靜分今天說，盧秀燕市長對選舉時，韓國瑜、侯友宜、盧秀燕「秃子、漢子、燕子」合體的情誼，絕對深記在心；不出席韓市長台中造勢活動，有她的考量，相信韓市長能體諒。

張靜分強調，她自己會盡所能幫忙，她欣賞韓市長說實話、真正做事，韓國瑜「莫忘世上苦人多」的說法，更讓她敬佩，領導人要有高格局、為百姓著想，這是台灣人民最需要的領導人。台中市議會國民黨籍32位市議員，如果沒有特別情況，週末應該都會出席韓國瑜的造勢活動。

(中時 )