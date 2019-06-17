繼雲林虎尾鎮民代會主席林嘉弘、虎尾鎮長丁學忠舖文支持前立委張嘉郡重披戰袍，再選雲林海線立委後，四湖鄉長蘇國瓏也在臉書勸張為鄉親發聲，張17日上午正式表態要參加黨內初選，爭取一個公平出線的機會。

「請妳為了雲林縣的鄉親未來，勇敢站出來參選立委」、「嘉郡出來選立委，替海線鄉親爭取與發聲」、「最接地氣的海線立委張嘉郡，請妳勇敢站出來參選」、「期待著嘉郡立委能再度為虎尾未來挺身而出」…

臉書勸進文數十篇，丁學忠表示，雲林縣有兩席區域立委，山海線各一，2016民進黨兩席全拿，藍軍支持者內心非常鬱卒，2020的立委選舉，藍軍基層不再沈默，勸進最強人選張嘉郡參選。

對於鄉親的期待，張嘉郡強調會和鄉親站在一起，並正式表達參選海線立委的意願，她說，國民黨上至總統，下至立委都有公平的黨內初選機制，她也會參加黨內初選，和長輩（指雲林水利會長林文瑞）一起競爭，為自己爭取一個公平出線的機會。

(中時 )