負責提名及選舉第五屆澳門特區行政長官的選舉委員會（選委會）昨（16日）舉行選委選舉，選出344名選舉委員會委員，將與其餘56 名選委組成合共400 人的行政長官選舉委員會，選出下任澳門特區政府行政長官。

據澳門《力報》報導，依據經修訂的《澳門特別行政區基本法》附件一及《行政長官選舉法》的規定，行政長官由一個具有廣泛代表性、由四個界別共400名委員組成的行政長官選舉委員會選出，再由中央人民政府任命。

《星島日報》表示，400名選委中，餘下的56名選委，分別由澳門地區全國人大代表、立法會議員代表、澳門地區全國政協委員代表、市政機構成員部分代表、宗教界所產生。

澳門第五屆行政長官選舉將於今年8月舉行，目前已有3人宣佈參選。根據《環球時報》，現年61歲的的立法會主席賀一誠日前正式宣佈參選特首，為第一位宣佈參選的人士。據瞭解，賀一誠曾是澳門行政會成員，2009年起擔任澳門立法會議員並出任副主席，2013年當選主席，2001年獲澳門政府授予工商功績勳章。由於現任特首崔世安將完成第二個任期，不能再競逐連任，他一直被視為大熱人選。

現年45歲的投資顧問公司董事梁國洲亦宣佈參選，據《力報》報導，梁國洲於1974年出生於澳門，他表示參選動機是要喚醒澳門市民，認為自己充分瞭解市民大眾需求，日後制定政策會滿足各基層人士，例如舊區重建、輕軌專案等進一步規劃落實。另一名疑似參選人、經濟財政司司長梁維特4月30日表明會在餘下任期堅守崗位，意味他不會辭職參選特首，澳門特首選舉形勢變得明朗。

按規定，澳門行政長官由年滿40周歲、在澳門通常居住連續滿20年的澳門特別行政區永久性居民中的中國公民擔任。任期5年，可連任一次。澳門回歸祖大陸後，至今共有兩名特首，第一位是何厚鏵，第二位是崔世安。崔世安於2009年首次當選，明年屆滿。

(中時電子報)