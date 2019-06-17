高雄市燕巢區深興路203號前，17日凌晨0時20分左右，1輛自小客車在返回深水住家時，疑似車速過快，先撞擊路旁的自小貨車，再撞擊電線桿。救護人員到場後，將3名傷者送醫救治，駕駛人腦震盪，沒有生命危險。

消防局獲報後，前往搶救，到達現場患者共3名，包含1名22歲男性與兩名女性，分別是17與22歲。3人傷勢皆為頭部與肢體外傷、意識清醒，經救護人員急救處置後送醫。

警方調查，自小客車的駕駛沒有喝酒，至於肇事原因仍要由交通大隊釐清。

轎車失控直衝民宅後撞電桿 1人遭拋飛釀3傷

(旺報 )