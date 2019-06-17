燕巢轎車撞電線桿 3人送醫 10:562019/06/17 旺報 林瑞益 、 吳梓鍹 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市燕巢區17日凌晨發生一件車禍，自小客車的車頭經過撞擊幾乎全毀，警方獲報到場處理。（林瑞益翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市燕巢區深興路203號前，17日凌晨0時20分左右，1輛自小客車在返回深水住家時，疑似車速過快，先撞擊路旁的自小貨車，再撞擊電線桿。救護人員到場後，將3名傷者送醫救治，駕駛人腦震盪，沒有生命危險。 消防局獲報後，前往搶救，到達現場患者共3名，包含1名22歲男性與兩名女性，分別是17與22歲。3人傷勢皆為頭部與肢體外傷、意識清醒，經救護人員急救處置後送醫。 警方調查，自小客車的駕駛沒有喝酒，至於肇事原因仍要由交通大隊釐清。 轎車失控直衝民宅後撞電桿 1人遭拋飛釀3傷 (旺報 ) #小客車 #自小客車 #人員 #救護人員 #撞擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵營運人員考試 今年變簡單了 16:132019/06/13 生活 金門窄巷內火燒車 打火兄弟即刻撲滅 17:152019/06/13 生活 期交所擴大徵才 線上報名開跑 04:102019/06/14 產業特刊 嘉縣府人員疑用總機幫小英拉票 04:102019/06/14 地方新聞 豪雨不斷 梨山五葉松巨木倒塌壓毀台電高壓線路 16:242019/06/14 社會 中古車行挾持案 蔡英文親頒獎 嘉勉有功人員 17:592019/06/14 社會 屏東也淪陷！車城玉米田發現秋行軍蟲 14:352019/06/15 生活 國3通霄段3車撞翻5傷 南下全線封閉 23:132019/06/15 社會 大客車駕駛 任職半年發3萬 04:102019/06/16 生活新聞 國道通霄段3車追撞5傷 頭車駕駛認酒駕 10:552019/06/16 社會 社會熱門新聞 領駕照1個月 18歲獨生女車禍亡 家屬淚喊肇逃者出面 - 社會 - 中時 阿翔老婆原諒腥夫 宅神感觸好深 - 社會 工程師尪出差 寂寞人妻車震竹科男一次就中 - 社會 好兇！好胸！短髮女顧吵架 不理木瓜奶掉出狂晃 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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