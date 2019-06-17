台北富邦銀行黃姓行員，在銀行茶水間以保溫杯裝熱開水，因熱水不足，保溫杯只裝一半，排在廖姓同事身後等候，卻為圖一時方便，未將保溫杯蓋上杯蓋，結果前方廖員倒完開水，轉身時不慎碰撞黃員手上的保溫杯，導致滾燙開水潑濺燙傷廖手臂，台北地檢署認為黃排隊時，「未與前方保持安全距離」，造成同事受傷，涉有過失，依過失傷害罪嫌起訴黃員。

起訴指出，黃、廖2人為台北富邦銀行營業部同事，去年1月23日早上9時30分，2人前往茶水間裝盛飲用水，黃的保溫杯裝至一半容量時，因開飲機熱水不足，未能裝滿，黃遂走到廖後方繼續排隊等候，結果廖倒好飲用水轉身之際，正好碰到黃手上的保溫杯，杯內滾燙開水遂潑濺至廖的右前臂，致廖右側前臂二度燒燙傷。

廖事後提告，檢方認為，黃明知保溫杯內有滾燙開水，卻未將保溫杯蓋上杯蓋，以避免熱水濺出，而且黃排隊位置與前方的廖員靠太近，未能保持安全距離，導致廖員受傷，黃涉有過失，依法起訴。

(中時 )