體重竟然跟曬太陽時間有關！加拿大科學家發現一種新的燃燒脂肪機制，竟是曬太陽，美國西北大學的研究更指出，每天早上8點到中午前曬20~30分鐘能降BMI值。

根據《News Medical Life Science》指出，加拿大亞伯達大學糖尿病研究所主任Peter E. Light的研究團隊發現，人體皮膚底下的脂肪細胞對於陽光中的藍光刺激十分敏感，當脂肪細胞暴露在太陽下就會縮小、減少。這同時解釋了為何冬天人們體重會直線上升，因為沒曬到太陽的脂肪細胞會儲存較多的脂肪。這項研究就發表在《Journal Scientific Reports》上。

另外，美國西北大學的另一項研究發現，每天早晨曬20至30分鐘的太陽，就有助減肥。西北大學范博格醫學院神經學教授Phyllis C. Zee解釋，這是由於陽光可以調節體內生理時鐘，使體內的能量消耗平衡，若沒有獲得充足的陽光，會增加體重，而在早上8點到中午以前曬太陽20~30分鐘，能影響BMI值。

(中時電子報)