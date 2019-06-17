宜蘭吳姓男子去年因積欠邱姓男子71萬多元的高利貸無力償還，他不滿對方嗆聲叫小弟到家中催討，竟誘騙邱男到車上用紅色布繩勒死然後棄屍山區荒野，最高法院維持歷審判決，考量吳男犯後自首、並非十惡不赦毫無悔悟之心，將他依殺人等罪判囚16年定讞。

從事碗盤生意的吳男自稱喝酒後到邱男開設的賭場賭博輸錢，欠下71萬5000元債務，邱男要他每月償還高達7萬元的利息，且恫嚇他「要叫小弟到住處收款」，去年1月30日他約邱男外出，騙稱要對方到他哥哥住家取款還債。

邱男不疑有他開車載吳男前往，不料吳男趁車停在路邊時，從駕駛座後方的座位上，取出紅色布繩強力勒住邱的頸項，並以左腳抵住駕駛座的椅背，強勒邱的頸項約10分鐘後，確認對方已斷氣後才罷手，並將開車到山區丟棄屍體。

邱男的陳姓女友因找不到邱男，當晚向警方報案，警方查出吳男與邱有債務糾紛約談吳，但他謊稱與邱見面後就離去，不知對方去向，2天後吳男才主動到警局自首犯罪。

檢方認為吳男殺人後還陪同死者家屬到警局製作筆錄，顯見他泯滅人性、目無法紀，請求法官重判；歷審認為吳男符合自首要件，且殺人動機是因無力清償高額利息的債務，將他判刑16年，案經上訴，最高法院駁回確定。

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(中時 )