嘉義市8旬婦人今天凌晨疑遭酒駕撞死，警消搶救送醫。（廖素慧翻攝）

肇事的休旅車擋風玻璃窗破碎，車頭毀損。（廖素慧攝）

嘉義市17日凌晨發生一起酒駕肇事逃逸的死亡車禍，37歲陳姓男子開車撞擊騎腳踏車的81歲葉賴姓婦人，曾下車查看後開車逃離，婦人當場頭破血流，送醫傷重不治，車牌掉落現場，警方循線到陳男住處帶人，陳男委任律師表示，陳男驚慌不知所措，向友人求助報警。

據民眾指述，17日凌晨4時30分許，婦人騎腳踏車，行經民族路及吳鳳北路口處，與一部深色轎旅車衝撞，連人帶車在民族路上由東向西被拖行，肇事男子把轎旅車停在肇事現場的對向車道，曾下車查看後又開車離開。

附近民眾被巨大撞擊的聲響驚嚇到，警消據報趕到現場，婦人破頭血流，血流如注，幾乎當場斃命，慘不忍睹，婦人經送醫急救仍宣告無效，肇事轎旅車前面擋風玻璃窗破碎，車頭毀損，車牌掉落現場，警方循線在博愛路找到肇事的37歲陳姓男子，身上有酒味，酒測值0.56毫克。

陳男由委任律師陪同到案，律師表示，陳男當時有喝酒，緊張驚慌不知所措，當時天色昏暗，他記得是綠燈通行，看到婦人要剎車已經來不及，開車離開後打電話向友人求助報案。

警方查扣肇事的轎旅車，因婦人身上沒有身分證及相關證件，一度找不到家屬，有熱心里長po出死者照片協尋，婦人的丈夫到派出所指認，確認死者是葉賴姓婦人，哀慟莫名，肇事案情正由警方依公共危險、肇事逃逸等罪嫌調查釐清。

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(中時 )