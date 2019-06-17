3D設備廠商「立普思」，懷疑公司前軟體研發等部門郭姓、邱姓資深經理，帶走公司重置技術機密後，離職另成立「伍碩科技」並將技術用於華碩、鴻海生產的3D體感偵測機「ASUS Xtion 2」，提告涉犯營業秘密法。台北地檢署調查後，認定罪證不足且立普思撤告，今二度不起訴郭、邱9人及伍碩、華碩、鴻海3公司。

立普思（LIPS）公司官網資料指出，立普思專精3D機器視覺技術，主要產品為3D攝影機與相關3D辨識軟體。

立普思指控，前軟體研發暨工程處郭姓經理、陳姓經理、電子研發暨工程處邱姓資深經理等人，明知公司斥資研發深度攝影機、影像等技術，且服務技術是營業祕密。

但郭、邱等人離開公司後，另成立伍碩科技，並將公司3D深度攝影機軟體驅動程式、影像校正程式碼、校正軟體參數、校正機台配置規格、演算法、模型等相關技術交給伍碩使用。

伍碩再把這些技術用於華碩、鴻海所生產的「ASUS Xtion 2」產品，損害立普思利益，控告郭、邱9人及伍碩3公司涉犯營業祕密法。

北檢調查後，一度不起訴，立普思提再議，高檢署發回續查。由於立普思撤回告訴，因此告訴乃論之罪部分均不起訴；至於立普思指控的境外犯罪部分，屬於非告訴乃論之罪，也因罪證不足，不起訴。

(中時 )