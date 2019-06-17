20國集團（G20）能源與環境部長會議16日在日本長野縣輕井澤町舉行，在發表有關各國應定期報告削減海洋塑膠垃圾的自主推動計畫、創設削減塑膠垃圾的國際框架等內容之聯合聲明後閉幕。

G20能源及環境部長會議中通過了「促進實現環境與發展良性循環等」聯合聲明，其要點有：

1, 再度確認全面履行(除美國之外的)巴黎協定（聯合國195個會員國於2015年12月12日在聯合國氣候峰會中通過的氣候協定）

2, 促進商務及金融部門的地球規模級交流，以確保民間資金運用的透明度

3, 創設「G20海洋塑料垃圾對策實施框架」, 推動資訊共享及國際合作

4, 強調根據最新科學知識擬定因應氣候變遷計畫的重要性

5, 經濟成長和環保並重

6, 認識能源安全保障的重要性

7, 建立有關核電廠廢爐及廢棄核燃料最終處分之國際合作體制

8, 合作擴大氫能的利用

9, 認識開發二氧化碳回收、再利用技術的可能性

有關海洋塑膠垃圾問題，會上決定由各國自主推動削減海洋塑膠垃圾計畫，同時每年舉行國際會議，定期彙報內容、共享對策，以降低海洋汙染。這是首次建立針對海洋塑膠垃圾對策的國際框架。

G20的議長國日本將在今年11月底以前，在日本召開第1次會議。日本環境大臣原田義昭在閉幕後的記者會上表示，「先進國及開發中國家、新興國家之間能共同制定規則真的太好了。」

會議前因發生日本公司的油輪在中東荷莫茲海峽附近遇襲事件，會上也一致確認了能源安全保障的重要性，強調市場穩定和防止能源供應被切斷的基礎設施的重要性。

有關核電廠廢爐、廢棄核燃料等能源國際合作問題，經產省指出，會上同意今年10月將在巴黎召開首次協商會議，目前法國、大陸、俄羅斯等逾10國都表示有參加第1次會議。

(中時 )