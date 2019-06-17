高雄市長韓國瑜（左）17日北上立法院，拜會國民黨及民進黨的九位高雄立委們，請求協助爭取登革熱補助款，當然韓國瑜也到了鎮江會館拜會前立法院長王金平（右），韓、王兩人會面寒暄及討論登革熱疫情，拜會結束後，兩人互相禮讓，讓對方先行。（劉宗龍攝）

高雄市長韓國瑜（左）17日北上立法院，拜會國民黨及民進黨的九位高雄立委們，請求協助爭取登革熱補助款，當然韓國瑜也到了鎮江會館拜會前立法院長王金平（右），韓、王兩人會面寒暄及討論登革熱疫情。（劉宗龍攝）

高雄市長韓國瑜今天突然現身立法院，拜訪藍綠兩黨的高雄立委，韓國瑜表示，高雄有一些補助款迫切需中央協助，其中最急的就是登革熱，他今天拜訪藍綠立委，大家都認為防疫很重要，未來口水戰少一點，趕快實事求是，把疫情徹底消滅掉，比什麼都重要。

國民黨今天上午現身國民黨團大會，拜託國民黨團能夠支持高雄取得登革熱防疫相關的補助款，國民黨團書記長吳志揚也允諾協助。緊接著韓國瑜就一一去拜會高雄市民進黨立委的辦公室，盼能共同爭取防疫相關補助。

韓國瑜因為沒有事先通知其他民進黨立委，在拜訪邱議瑩、趙天麟、管碧玲、賴瑞隆時都撲了空，與助理打招呼後便離開，邱志偉則是辦公室完全沒人在。李昆澤、許智傑、林岱樺以及劉世芳則親自接待，都表達了防疫要一起合作，許智傑表示，因為蚊子沒有分藍綠，防疫要一起做。

此外，韓國瑜也特地到前立法院長王金平辦公室拜會，意外臨時促成「韓王會」，由於拜會相當臨時，雙方見到面都相當意外，兩人大概寒暄一下，談論疫情、市政後便結束。媒體詢問王金平，由於韓國瑜已確定要參選，這樣子見到他會不會有一點尷尬？王金平回應，「不會啦，怎麼會？我又沒有參加初選」。

(中時 )