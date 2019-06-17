阿聯酋航空A380商務艙座椅可調整為全平躺式睡床。圖：業者提供

搭乘阿聯酋航空商務艙的旅客可以在四千英呎高空的機上貴賓休息室盡情暢飲。圖：業者提供

阿聯酋航空即日起至2019年6月21日止，推出限時四天的商務艙快閃優惠，商務艙來回機票未稅價5.26萬台幣起，出發日期自2019年7月1日至2019年8月31日止。不論是商務行程或是假期規劃，旅客們可掌握這波限時優惠，透過阿聯酋航空綿密的全球航點探訪世界各地，享受阿聯酋航空全球獲獎無數、領先業界的卓越服務。

商務艙未稅優惠票價：伯明罕、阿姆斯特丹、倫敦56,200，格拉斯哥57,200元，愛丁堡57,700，法蘭克福64,500，華沙65,500，日內瓦65,900。優惠不包括稅項及燃油附加費。適用於平日出發之航班、設有不適用日期。週末附加費適用。票價以預訂時優惠票價的座位供應情況而定。受條款及細則約束。

阿聯酋航空致力於提供尊爵不凡的飛行體驗，持續投資全球最大、最現代化的空中巴士A380與波音777機隊，讓每一位旅客的每一次行程都能感受到阿聯酋航空飛悅卓越的用心。從台北出發的商務艙旅客可享受免費到府專車接送的服務，奢華、充滿驚喜的飛行體驗早在出門登機前就已經展開；而搭乘阿聯酋航空A380商務艙的旅客，更可選擇在座位上的私人迷你酒吧小酌，或在四千英呎的空中貴賓休息室與其他旅客共享美食小點、酣飲暢聊。

阿聯酋航空是全球首家推出線上VR虛擬實境客艙體驗的航空公司，乘客們在搭機前便可透過3D虛擬座艙系統進入機上各個空間，品味商務艙的頂級設計與內裝。旅客可以從阿聯酋航空官網上的影片一探商務艙的全平躺式座椅如何讓你一覺好眠。

調整好最佳觀影姿勢、準備愉快心情，阿聯酋航空獲獎無數的ice機上娛樂系統中載有各國語言、超過4,000多個頻道的各式節目，旅客們可以隨選自己的最愛，度過機上飛行時光；搭機前還可先上阿聯酋航空官網預選機上餐食，並了解航程中各式貼心服務。

不論是搭乘空中巴士A380或是波音777，商務艙旅客們都可獲得阿聯酋航空與Bvlgari寶格麗共同開發的驕寵過夜包，神清氣爽地抵達目的地。全艙等旅客都可使用阿聯酋航空提供的免費20MB Wi-Fi流量，不受限制地在社群媒體上分享最即時的飛行體驗。阿聯酋航空提供的機上餐點，皆以地方菜色做為靈感，並以最新鮮的食材製作，旅客們亦能選擇各式美酒，搭配佳餚恣意暢飲。

阿聯酋航空以A380客機執飛每日台北－杜拜航班，以杜拜作為轉運樞紐，串連台灣旅客往來全球85個國家、超過150個航點，其中有42個航點位於歐洲、13個位於中東、50個位於亞太地區以及17個美洲航點。

更多航班的相關資訊以及詳細規則條款可洽各大旅行社或上阿聯酋航空官網www.emirates.com 查詢。

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