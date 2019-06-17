民進黨現任高雄市立委趙天麟（前右）、李昆澤（2排右3）及賴瑞隆（2排右2）、同黨籍高雄市立委管碧玲（前左）。(中央社資料照)

高雄市長韓國瑜今上午突赴立法院，除了參加國民黨團大會，也拜訪高雄的民進黨立委，盼能爭取登革熱預算。但綠委李昆澤受訪時批評，高雄三民區的里長都忙著防治登革熱，但韓國瑜卻忙著造勢，今天突然來立法院要爭取登革熱經費，讓人覺得啼笑皆非。

李昆澤說，高雄立委爭取地方建設與經費的用心，不必韓國瑜交代，「因為我們比他還要愛高雄，我們也不會離開高雄」；衛福部4日批准防治登革熱的1070萬的經費，後來韓又要求五千多萬元，但經費從來都不是問題，而是防治登革熱的決心跟作為。

李昆澤抨擊，韓國瑜都忙著造勢，出席登革熱防治的場合5分鐘就快閃離開，「防治登革熱不是快閃行動，而是要有具體作為」；近兩年高雄本土登革熱疫情趨緩但現在出現20個病例，但韓國瑜一來就忙著要選總統、造勢，希望他具體提出作為，而不是在經費混淆視聽。

綠委許智傑說，他當鳳山市長時，幾乎每天都在開登革熱的會議，鳳山目前有一例確認、一例疑似，他不知道韓國瑜是否清楚，希望韓可以多花心思關心登革熱；經費並不是問題，了解如何控制疫情才是關鍵。

許智傑說，防疫視同作戰，而作戰就是要快速，高雄市府還沒動支第二預備金，這其實可以馬上動支，中央慢慢補都無所謂。

韓國瑜為登革熱補助 再轟中央「防疫當政治武器？」

(中時 )