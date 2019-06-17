據台灣生殖醫學中心的研究發現，台灣男性的精液、精蟲正漸漸劣化當中，且每年男性的精蟲數量都在減少、活動力也下滑。北京大學第三醫院南科主任姜輝、北京大學第三醫院泌尿外科主任洪鍇表示，精液品質除了到醫院檢查。也可以在家中依據「4項標準」檢測自己的精子是否優質、健康。

●精液量最好有2～7c.c.

陸媒《生命時報》報導，姜輝、洪鍇醫師指出，精液量若高於7 c.c.，會使精子密度降低，射出後容易從女生的私密處流出來；低於2 c.c.是量太少，1 c.c.以下容易不孕。

●精液顏色灰白或略帶黃色最健康

精液若是透明，恐是少精症或無精症；精液若是黃色、有腥臭，表示受到感染；精液若是鮮紅、紅褐色的「血精」，則是精囊發炎，或是有性病。

●精液要在30分鐘內液化

正常的精液射出後是「膠凍狀」，經過15～30分鐘會變成液體，若30分鐘後還是膠凍狀，代表不正常。

●精液絲長度小於2公分

已液化的精液，摸起來的精液絲長度小於2公分是正常，若能拉很長表示有問題。

(中時電子報)