台中太平環太東路豐欣橋到溪洲橋長達1.2公里的道路即將開通，台中市議員李麗華和當地居民一起開心合影紀錄這歷史一刻。（馮惠宜攝）

「環太東路通車，讚讚讚！」等了20年台中太平環太東路豐欣橋到溪洲橋長達1.2公里的道路終於要在6月底開通；台中市議員李麗華17日上午與台中市政府養護處長彭岑凱一起宣告這個好消息，當地豐年里長劉迎欣說，這段是太平區東西走向的要道，過去南太平居民要到北屯、上74號快速道或到台中東區都要繞道而行，相當不便，未來縮短路程至少10分鐘。

李麗華說，20年來經地方不斷爭取，去年終於以路平專案方式，中央補助1千萬元，地方編預1千萬元，把昔日水防道路變成開放道路，唯因道路徵收費用高，該路段道路略有縮減，請用路人一定要減速慢行；而台中市交通局近日也將全面檢視號誌以及標線，再正式開放通行。

該路段在地方有市議員李麗華不斷向市府陳情拓寬，在中央則有立委何欣純積極爭取列入前膽計畫，讓中央補助款到位，中央補助3200萬元，除環太東路豐欣橋到溪洲橋長達1.2公里的道路外，新桃源橋至坪林橋段1.7公里也已完工，準備開放通車。

李麗華和當地約40位居民17日也一起到即將開通的欣豐橋段，居民開心的高喊「環太東路通車，讚讚讚！」，市府養護工程處處長彭岑凱表示，整個路平專案，除路平外，也包括舖有善人行道，植栽綠美化；豐年里長劉迎欣說，不但居民上中彰快速道或是到北屯、東區不必繞路，這裏夜景也很美。

(中時 )