盧秀燕說，「我雖然沒帶水果籃，但去年台中市民也上繳780億元，對國庫有相當貢獻」。（陳世宗攝）

台中市議員黃健豪17日在市政總質詢時指出，全國總預算最多的地方在行政院，市長的有義務幫台中市向中央爭取更多建設及福利，就算被稱為中央處理器也是一種肯定；他提醒盧市長下次去開行政院院會，記得帶水果去見行政院長蘇貞昌。

盧秀燕說，「我雖然沒帶水果籃，但去年台中市民也上繳780億元，對國庫有相當貢獻」；盧秀燕展現詼諧一面，她配合議員玩笑打趣說，「下次行政院會，會記得議員提醒，盡可能帶水果籃去。」

黃健豪表示，今年2月24日盧秀燕市長陪同行政院長蘇貞昌及交通部長林佳龍一起視察74號連接國道一號的工程進度，當天自己也在場聽到蘇貞昌分享一個小故事；指過去蘇擔任縣長時，前一位縣長也剛好當交通部長，於是他就提著水果籃去向當時的交通部長爭取預算，後來成功爭取到經費。

黃健豪向盧秀燕提醒，雖然盧市長是六都中出席行政院會出席率最高的首長，但似乎聽不懂蘇貞昌的提示，居然到現在還沒提水果籃去拜會行政院和交通部。記得挑選具有鹼性水果，最好也能甜一點，一方面可以酸鹼中和一下過酸的政治環境；藉此提醒蘇院長對公共政策的態度應維持中立，另外甜一點的水果，或許有助於改善蘇院長的脾氣。

盧秀燕表示，她上任到現在出席行政院會超過10次，除市政總質詢及漢光演習外，幾乎每次開會都在場是六都第一。盧秀燕也展現詼諧，配合議員開玩笑說，如同議員所言，可能就是因為沒帶水果籃去，目前協商事項都還沒有經費支持下來。

盧秀燕話鋒一轉強調，台中市民去年上繳所得稅額度是780億元左右，是上繳稅額很多的城市，中央也應該正視台中，大力補助經費，跟著台中市政府一起建設台中。

(中時 )