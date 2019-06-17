中市某社區大樓長年發現用水有臭味，查不到原因只好裝監視器，赫然拍到69歲林姓住戶夜爬進水塔內洗澡又便溺，嚇得報警。林翁辯稱社區移出他住處的電信基地台，害他每月少賺1萬2千元，他才到水塔便溺長達年餘、破壞社區設施，他還在住戶會議嗆「沒把他們毒死，算不錯了」。台中地院依妨害公眾飲水、恐嚇及毀損等罪，各判他徒刑1年8月、3個月及拘役，全案仍可上訴。

判決書指出，林翁住在台中市潭子區1處社區大樓，因不滿裝設在7樓住處內的電信基地遭台出，讓他每月減少1萬2千元收入，心生不滿，自2017年6月起至2018年7月13日期間，平均約每月1次趁深夜爬進社區頂樓水塔內洗澡，並在盥洗時在水塔內便溺。

此外，林翁並在2018年2月及7月間，以刮花電梯控制板表面、提水桶澆灌泥作補砌處及拉扯排水管等行為，破壞社區設施。

社區住戶長期發現用水有臭味，將用水取樣送檢，結果「氨氮」標準值應為零點1，檢驗結果為零點171，但一直追查不到原因，裝設監視器，赫然發現林翁恐怖的報復行為。社區住戶舉行善後會議，並報警處理，林翁在住戶會議多次坦承爬入水塔洗澡、便溺，並曾恫稱：「沒把他們毒死，算不錯了」。

林翁委託的律師在法庭辯護指稱，該社區水塔並非供公眾飲用水源、水道及自來水池，而且尿液並非房捍衛生物，稀釋後對健康並無影響。

法官認為，社區大樓水塔供應社區住戶生活使用，尿液是人體排泄物，常存有病菌，對人體健康及衛生當然有一定危害。依妨害公眾飲水罪判處林翁徒刑1年8月；恐嚇罪判刑3月，得易科罰金；毀損罪判拘役60日，得易科罰金。

(中時 )