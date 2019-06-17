立法院臨時會今（17）天登場，民進黨團預計把《公投法》列為首案，力拼闖關三讀。前副總統呂秀蓮上午召集去年公投提案發起人共同召開記者會，激動地說，「不相信自認為人權律師的閣揆蘇貞昌會拍板定案公投連署需附身分證影本」，呼籲蔡英文總統維持過去身分證按指紋侵害人權立場來看待此事。黃士修直言，建議可參考瑞士做法，若公投與大選脫鉤的話，就採簡單多數決。

為強力反對公投法修法擬把公投與大選脫鉤，要求連署書需附身分證影本，去年推動「以核養綠」公投的黃士修，以及推動反背信年金等五項公投的孫文學校總校長張亞中、發起和平中立公投的前副總統呂秀蓮等人上午齊聚一堂，共同召開記者會，表達對民進黨團擬在臨時會闖關通過公投法修法的不滿。

前副總統呂秀蓮表示，去年1124公投綁大選讓台灣進入民主2.0，雖然過程痛苦不盡理想，當然需要修改檢討，但不是隨便修法就好。這幾天致電給握有權力的人交換意見，發現談話內容數據有很大差距，比如去年部分公投案超過一半偽造連署，也有人若不阻擋，可能會有5、60個提案提出。

呂秀蓮強調，「沒有錯，去年降低火力發電量公投高達36.77％無效連署」，也意味著，即使有人偽造，中選會可以處理，若為蓄意惡意偽造，還有刑法可適用，而目前提案不出10個。

呂秀蓮也以自己的和平中立公投為例說明，質疑「在我後面提出公投案，聽證會卻擺在我前面，這不是政治操作是什麼？」

呂秀蓮說，過去人民透過選舉罷免，間接民主表達對政治人物的認可與不滿，針對政策藉著行使公投來創制複決，去年公投法修法刪除行政院公投審議委員會，全部歸給中選會審核公投成案與否，希望今明兩天公投法修正，能回歸原來的設計，設置專責處理公投的機構。

呂秀蓮憶起前民進黨主席林義雄10幾年來苦行軍爭取公投權，接著情緒激動地說，「不相信自認為人權律師的閣揆蘇貞昌會拍板定案公投連署需附身分證影本」，還提到2005年原本強制規範領取身分證需按指紋，當時她認為政府並無保證不會被盜用的安全措施，時任立委的蔡英文總統指「一旦指紋檔案庫建立，對人權侵犯存在高度危險性」，最終遭大法官宣判違憲，呼籲蔡下午也能針對強制要求提供身分證影本是侵害人權的同樣立場。

國民黨團總召江啟臣也現身發表意見，他說，中選會主委李進勇人事案，加上公投法修法，易讓外界聯想成作弊配套，在聲援香港反送中之際，台灣人民也應站出來反對沒收人民直接行使公民權的修法，否則改天台灣也要靠其他國家來表達對台關心。

江啟臣表示，台灣民主努力多年，希望不要因某個政黨的私心毀於一旦，更希望立法院不要讓人民失望，拜託執政黨懸崖勒馬。

黃士修直言，民進黨團總召柯建銘說可能刪除身分證影本該條文內容，建議可參考瑞士做法，若公投與大選脫鉤的話，就採簡單多數決，若公投綁大選，可以接受現行合格通過門檻。他認為，總統與立委選舉分開舉行，既可讓公投分散在兩場大選，也可顧及到投票率。

東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒表示，公投綁大選是天經地義，所有民主國家都是如此，最早是鳥籠公投，去年修法排除領土變更等關乎主權議題的公投，假使脫鉤的話將降低投票率，擺明就是不要行使公投權，雖然民進黨團總召柯建銘宣稱讓步，但修法將變成鼠籠公投。

(中時 )