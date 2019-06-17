日本文學振興會17日公布第161屆芥川、直木獎的候選作品。兩大文學獎今年共有11人入圍，其中芥川獎首度入圍者是台灣旅日作家、曾就讀早稻田大學研究所的李琴峰，入圍作品是《倒數五秒月牙（暫譯）》。

李琴峰入圍的新作曾發表在跨入令和時代後發行的第1期《文學界》，講述台灣女性與日本女性在平成最後的夏季重逢的故事。李琴峰1989年在台灣出生，2013年旅居日本，2017年首次以日語創作小說《獨舞》，獲選日本第60屆群像新人文學獎優秀作。

其他芥川獎入圍者有： 社會學家古市憲壽，這是他繼前次以《平成君，再見》入圍後的第2次入圍；第3次入圍的是今村夏子，她曾獲三島由紀夫獎、野間文藝新人獎等，是實力派作家；連續兩次入圍的高山羽根曾獲林芙美子文學獎；古川真人則是第3次入圍。

直木獎的候選人首次全是女性，第1次入圍的朝倉霞，其入圍作品已獲山本周五郎獎。窪美澄、原田濱、柚木麻子都是已獲山本周五郎獎的實力派作家。澤田瞳子是歷史、時代小說界受矚目的作家。大島真壽美的入圍作品是描寫淨琉璃作者的一生，也是她個人寫的第1部時代小說。這兩大文學獎將於7月17日在東京公布最終得獎人。

(中時 )