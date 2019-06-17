台灣的「翔忻婚外情」鬧得沸沸揚揚，經過數日延燒，今早「翔嫂」Grace發長文表示心無比疼痛但難掩丈夫阿翔這10年的好，「我們可以享受你的最好⋯也可以一起承受最壞的」，選擇原諒阿翔，一番話讓眾人看了心疼不已，也讓「正宮鬥小三」成為熱議話題，而除了阿翔外，演藝圈還有男星張丹峰深陷出軌醜聞，大他10歲的星老婆洪欣如何取捨？是外界這段時間以來的關注焦點。港星洪欣2009年與小10歲男星張丹峰「姊弟戀」修成正果，一家四口原幸福和樂，沒想到日前張丹峰爆出跟前經紀人畢瀅過從甚密，婚外情傳聞四起，當事人雖多次發聲明否認，然仍不斷被懷疑婚變，直到畢瀅引咎離職，事件才稍微平息，然張丹峰與老婆洪欣的「和好」又被懷疑是假象，直到18歲帥兒張鎬濂昨貼出一張照片，才「有圖有真相」，證實父母確實和好如初。

張丹峰與畢瀅鬧出婚外情，洪欣一度刪光微博上跟丈夫的合照，她跟莫少聰所生的兒子張鎬濂也挺母親，跟著刪掉老爸張丹峰的照片，讓婚變傳聞越演越烈，直到昨天是香港一年一度的父親節，隨著畢瀅離職，張鎬濂貼出了全家福照，寫下：「我和父親的獨家記憶，每一次重要的舞台，都有家人在身邊」，一家和樂融融同框，證實了洪欣的選擇，再度甜擁婚姻，重回張丹峰懷抱。

(中時電子報)