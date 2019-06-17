工程師老公經常出差，新竹人妻寂寞難耐，約會另名竹科男，還大膽車震，豈料「一次就中」，小王還陪人妻去人工流產。豈料半年後姦情還是曝光，綠光工程師怒提告，人妻與小王皆坦承犯行，新竹地檢署依妨害家庭罪起訴2人。

檢警調查，新竹市這名人妻30多歲，因工程師丈夫常出差，經常獨守空閨。據三立新聞網報導，2018年3月間，人妻外遇李姓已婚工程師，2人先在竹科附近餐廳吃飯，結束後竟直接在停車場內大膽車震。

只是沒想到「一次就中」，人妻之後發現懷孕，推算時間應是小王的種，再度利用老公不在家的時候，在小王陪同下到婦產科人工流產。去年9月工程師老公無意間發現老婆手機內與小王的曖昧對話，還談論到懷孕、流產等事，人妻在逼問下和盤托出外遇情事。

應訊時人妻與小王均坦承犯行，辯稱只發生過1次性行為，因證據確鑿，新竹地檢署依妨害家庭罪起訴2人。

(中時電子報)