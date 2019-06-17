想要減重，先搞懂怎麼吃！飲食法百百種，每項特色不同，營養師強調，每個人飲食喜好、體質不同，因此適合別人的不一定你能用。

減重要成功，70%靠飲食，剩下30%才是運動，選擇適合自己的飲食法是成功的第1步。

《康健》整理專家常用的3大飲食法，幫你排除不適合你的，讓你更快找到可用的飲食方式，輕鬆跨出健康減重第1步！

●低醣生酮飲食法

康健提供

高脂肪、適量蛋白質、低碳水化合物的組成，強迫人體燃燒脂肪（酮體）而非碳水化合物（醣），可以有效消除腰腹脂肪，穩定血糖。生酮飲食法建議要由醫師與專業團隊協助，確保安全性。

哪些族群不適合：

★糖尿病患者

★重症如嚴重肝病、腎病

★孕婦或哺乳媽媽

☆喜歡吃米飯、麵食

☆不愛吃肉、奶油

☆沒時間自己下廚

●地中海飲食法

康健提供

使用橄欖油、魚類、海鮮、堅果、優格、辛香料是飲食特色，有助降低血脂、體脂肪，並保護心血管。1週吃2次以上的魚肉，甜點、紅肉、加工肉品每週則不超過1～2次。

哪些族群不適合：

★對海鮮、堅果會過敏

☆喜歡吃紅肉

☆不喜歡吃海鮮

☆想省荷包

●間歇性斷食法

康健提供

常見的有5：2斷食法及168斷食法。前者是1週中5天正常飲食，2天低熱量飲食模式（女性1天500卡、男性600卡）。後者則是將三餐時間集中在8小時內吃完，其他16小時則不再進食。

哪些族群不適合：

★慢性病，如糖尿病、高血壓

★胃炎

★生理期

★孕婦或哺乳媽媽

☆無固定休假日的上班族

☆工作以勞力為主

減重時的每日總熱量=實際體重×21卡

將飲食法中營養素的比率乘以每日總熱量，就可以計算出每日該攝取的營養素熱量。

註1：★只要中1項就代表「不適合」；☆中1項以上代表「要好好考慮」。

註2：1克醣類=4卡；1克蛋白質=4卡；1克油脂=9卡。

諮詢專家：瑞之盟營養機構營養師李姿儀

(中時電子報)