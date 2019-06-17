美國紐約州北部14日發生一起法庭憾事，一名法官剛審理完案件就心臟病發，當場在法庭上倒地不起，送醫後宣告不治。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國紐約州普特南郡（Putnam County）法院法官雷茨（James Reitz）14日上午剛審理完一個案件，正當法庭準備開始下一場案件審理時，雷茨突然請求法庭警官幫忙，「我想我需要你的幫忙」，話才說完雷茨便倒地不起。

現場人員立即為雷茨進行CPR急救，隨後緊急將他送醫，不過醫院在搶救30至45分鐘後仍宣告雷茨死亡，享年57歲。

雷茨自2007年開始擔任普特南郡法院法官，此前他是一名執業律師。職業生涯中最為有名的就是他倡導的戒毒計畫，提供毒品成癮人士以治療代替坐牢的機會。

曾和雷茨共事的前紐約州參議員墨菲（Terrence Murphy）描述，雷茨是紐約州最棒的毒品法庭法官，「他拯救了很多人的性命」，「他非常有名，大家會非常想念他。」

(中時電子報)