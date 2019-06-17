基隆市孝二路1間PUB的1樓，一群黑衣人爆發衝突，3樓的PUB疑似遭到信號彈，導致發生燃燒。（張穎齊翻攝）

基隆市孝二路1間PUB樓下，今（17）日凌晨1時許，30多名黑衣青少年在1樓聚集叫囂，在相互拉扯過程中，有人突然高聲疾呼「是信號彈！」隨後3樓的PUB內有2張沙發起火燃燒，消防隊獲報後趕緊到場滅火，至於是否是人為縱火，尚待火災調查科進一步釐清。

據了解，基隆市孝二路一間PUB凌晨發生火警，消防局獲報後立即調派仁愛、信二、中山分隊前往灌救，約莫20多分鐘順利撲滅火勢，無人受困，但卻有1名22歲江姓男子疑似遭到辣椒水噴到，身體不適，經送醫後無大礙。

經查，在火警發生之前，PUB的1樓聚集了30多名黑衣男子，手持棍棒互相叫囂拉扯，雙方在爆發衝突中，突然有人高喊「X！是信號彈！」，位在PUB的3樓突然冒出火光。消防員獲報到場滅火後，發現有2張沙發床遭燒毀，現場燃燒面積約3平方公尺。

警方到場後，向黑衣人群眾進行噴灑辣椒水壓制，江男等人被潑到辣椒水後，難過地倒臥地上或路旁休息；至於是否為人為縱火，需等火災調查科確認後，再行進一步偵辦釐清。

黑衣人爆衝突 基隆PUB疑遭丟信號彈釀火警

(中時 )