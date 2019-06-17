◎蚊子不分藍綠 韓國瑜立院拜訪高雄９綠委

高雄市長韓國瑜17日北上立法院，出席國民黨立院黨團大會，拜託黨團協助爭取登革熱補助。韓國瑜受訪時表示，高雄有一些迫切需要的補助款，按重要性來說最急的一個就是登革熱，真的非常非常的著急。另外高雄政府的財政真的太困難了，希望高雄立委能夠幫忙，但高雄目前民選的9個立委，都還沒為登革熱發聲。

◎表態參加立委黨內初選 張嘉郡：不辜負鄉親期待

繼雲林虎尾鎮民代會主席林嘉弘、虎尾鎮長丁學忠舖文支持前立委張嘉郡重披戰袍，再選雲林海線立委後，四湖鄉長蘇國瓏也在臉書勸張為鄉親發聲，張17日上午正式表態要參加黨內初選，爭取一個公平出線的機會。

◎盧不去韓台中造勢被罵 議會黨團：韓市長會體諒

高雄市長韓國瑜22日將在台中市河南路與市政北一路老虎城百貨旁廣場，舉行大型造勢活動；傳出台中市長盧秀燕不會出席，惹怒韓粉灌爆臉書批評忘恩負義。市府新聞局長吳皇昇17日說，盧市長支持黨內各候選人，不站台是為遵守初選公平原則，但選後一定團結對外。市議會國民黨團書記長張瀞分緩頰強調，相信韓市長會體諒。

◎８旬婦晨運疑遭酒駕撞死

嘉義市17日凌晨發生一起酒駕肇事逃逸的死亡車禍，一名年約80多歲的婦人騎腳踏車，行經民族路及吳鳳北路口處，與一部轎旅車衝撞後被疑似拖行數十公尺，婦人當場斃命，肇事的陳姓男子透過律師表示，因肇事後驚慌而逃跑，求助友人打電話報警。

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(中時電子報)