以26轟領跑大聯盟的釀酒人強打葉利奇（Christian Yelich），今天沒把球轟出巨人的甲骨文球場（原名AT&T球場）牆外，卻打出超詭異的「穿牆」球。他在2局上擊出右外野強勁飛球，時速將近190公里，落地反彈後竟從關閉閘門正中央的小縫穿出去，最後被判定為「場地規則二壘打」。

「我還是第一次看到這種事情，」巨人教頭波奇（Bruce Bochy）說：「幸好皮拉（Kevin Pillar，巨人右外野手）很有經驗，立刻跟裁判反映，而不是去試著把球挖出來。我看了重播才知道怎麼回事，球竟然能從閘門中的護墊穿出去！」

葉利奇這棒不但打得準，而且球反彈兩次還能強行鑽過閘門空隙，速度可見一斑。畢竟從美國記者放上推特的照片，閘門縫隙真的很小（如下）。而根據數據，葉利奇這棒的初速高達117.9哩（約190公里），為今年大聯盟第5強勁，也是大聯盟自2015年啟用「Statcast」系統以來，釀酒人打得最紮實的一擊。

Mind the gap. pic.twitter.com/9uTTtQ8LAg — Adam McCalvy (@AdamMcCalvy) 2019年6月17日

釀酒人教頭康索（Craig Counsell）則說，當下就像球消失了，「你會想說，那裡有牆耶，球怎麼穿過去的？」葉利奇本人倒是平靜表示：「棒球的怪事很多，這只是又一樁而已。」

由於這球最終判定為場地規則二壘打，釀酒人一壘跑者賈梅（Ben Gamel）雖已跑到本壘，按規則仍得乖乖回到三壘，葉利奇也少賺1分打點。由於下一棒伯朗（Ryan Braun）遭到三振，釀酒人該局留下二、三壘殘壘，所幸全隊共敲12安，在5個半局「蠶食」各拿1分，最終仍以5比3擊敗地主巨人。

(中時電子報)