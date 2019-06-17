肺癌、大腸癌、皮膚癌近年來日漸盛行，如何吃得健康又抗癌？日本抗癌權威推薦6大抗癌好食，其中將明日葉的汁液加到味噌湯裡，竟能發揮強大的抗氧化作用，甚至可幫助抑制肺癌、皮膚癌、大腸癌。

《每日健康》報導，根據瑞麗美人國際媒體出版的「天天這樣吃，讓癌細胞消失」一書中指出，綜合日本抗癌權威說法，力推下列6大飲食，教你徹底改變體質，與癌症絕交。

1. 明日葉

切開明日葉的莖後會流出黃色的汁液，內含查耳酮及三萜類物質，具有抑制肺癌、皮膚癌、大腸癌的作用。料理時可以汆燙、做成涼拌菜，或加到味噌湯裡食用。

2. 紅豆

紅豆除了含有抗氧化力強的皂苷及花青素外，還有豐富的維生素B群、維生素E，以及鈣、鎂等營養，尤其煮過的紅豆水不要倒掉，一起喝下去效果更好。

3. 黃豆

大豆異黃酮具有抑制荷爾蒙的作用，能有效預防前列腺癌、乳癌等；另外，大豆皂素成分也有抗氧化及提升免疫力作用，同時包含多種維生素及礦物質，是營養相當完整的植物性食物。

4. 糙米

胚芽除了豐富的維生素、礦物質和膳食纖維外，還有很多可以抗氧化的木酚素與植酸；另外也含有大量的維生素B群，建議在每天的主食中添加糙米，可達到預防及抑制癌症的效果。

5. 雞肉

雞胸肉的優質蛋白是形成身體免疫細胞的材料，適度攝取對身體好處多，而且蛋白質中的必須胺基酸比例與人體相近，有助吸收利用。由於蛋白質需要維生素C，才能生成膠原蛋白，所以搭配蔬果一同食用效果更好。

6. 烏賊

包括北魷、槍烏賊、螢烏賊等無論哪一種都含有豐富的牛磺酸，既屬於優質蛋白，又是低脂、低卡的食物。連烏賊墨汁所含有的黏多醣都具有防癌功效，但食用時一定要挑選新鮮食材。

(中時電子報)