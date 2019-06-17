民進黨團上週提請召開臨時會，打算處理《公投法》、《國安法》及大法官人事同意權等19案；上午朝野協商後，立法院長蘇嘉全召開談話會，雖然國民黨團表示反對將臨時會常態化，但在民進黨團人數優勢表決下，臨時會將如期舉行。由於民進黨最快下午就會處理《公投法》，藍委在議場痛批，「執政黨鴨霸」、「堅決反對公投法修惡」。

依照民進黨團規劃，自6月17日至7月5日召開臨時會，為期3周，今下午舉行第一次會議至6月19日，6月20日至6月27日第二次會，6月28日至7月5日第三次會；立法院上午召開談話會時，敲定開會時程與議案，雖然國民黨反對，但在民進黨人數優勢下，仍以64比28懸殊票數過關。

另一方面，國民黨團打算在臨時會的議案中放入軍公教年資補償金修法，但民進黨團有意見，表決時僅有28人贊成、63人反對，臨時會將不會觸及軍公教年資補償金議題。

(中時 )