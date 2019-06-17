高雄市長韓國瑜台中場造勢活動定22日週末，將在台中市河南路3段、市政北二路（七期老虎城購物中心旁）廣場登場。市議會國民黨團幹事長陳政顯說，台中場定調為「歡樂向前行」，主舞台4萬個位置，如果參與人數持續外逸，將夏綠地廣場等納入；預估可容納 20萬人潮，現場規畫有200個攤位，希望促進庶民經濟讓氣氛更歡樂。

國民黨團幹事長陳政顯說，雲林場因天熱有不少民眾中暑，考量天氣炎熱，台中場規畫從下午3點到晚間7點，主舞台區規畫有4萬個位置，但參與民眾如果持續外逸，造勢活動會擴大範圍到附近市政北二路，惠民路段的夏綠地廣場，也會設置電視牆等，估計可容納約20萬人潮。

陳政顯表示，韓國瑜台中造勢活動定調歡樂向前行，不要太多政治化語言，現場規畫200個攤位，除南來北往一路相隨的韓粉攤商，還有在地攤商，希望促進庶民經濟；另外還有公益攤位，提供殘障人士按摩等。活動由立委許淑華主持，台中市立委參選人黃馨慧、李中、黃仁、莊子富等人，串場主持，希望節目呈現歡樂氣氛。

協辦單位指出，面對全台鬧血荒，當天現場也有捐血車，號召「熱血韓家軍、大家來捐血」，藉此紓解血荒！台中市議會國民黨團書記長張靜分表示，黨籍議員應該都會到場，全力相挺。

(中時 )