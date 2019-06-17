蘇姓男子，今年1月間，騎機車在北市中正區閒晃，見翁姓老婦獨行，趁翁女不注意，徒手搶下她手上內有18元、悠遊敬老卡和身分證等證件的皮夾，警方據報循線查獲蘇男送辦。案經台北地方法院審結，依刑法普通搶奪罪，判蘇男有期徒刑1年。

有多次竊盜、搶奪紀錄的蘇男，2019年1月18日近中午11時52分許，騎乘重型機車，途經北市中正區一處巷弄內，見翁姓老婦獨自行走在該處，趁翁不備之際，徒手搶下翁婦手上的紅色皮夾，內有現金18元、身分證、全民健康保險卡、悠遊敬老卡、醫院掛號卡、住家大門磁卡等，得手後騎機車離去。

北院審理本案，法官認為蘇男正值壯年，卻不思以正當方法謀取生活上所需，恣意搶奪路人皮夾，不僅侵害他人財產權，更影響社會治安，實在不可取。但考量他從警訊到檢方偵訊和審理中，都坦承犯案行，依最輕判刑6月的搶奪罪，判蘇1年徒刑。本案可上訴。

(中時 )