連日來因為登革熱補助與行政院隔空交火的高雄巿長韓國瑜，17日北上拜會立法院朝野各黨。高巿府表示，韓國瑜呼籲中央盡速核撥防疫經費，並強調蚊子不分藍綠，希望透過親自拜會，朝野一起重視高雄登革熱疫情。

高巿府指出，韓國瑜表示，登革熱爆發對高雄市傷害太大，不僅打擊城市形象，也對市民的生命財產安全造成威脅、影響巨大，目前迫切需要中央重視預算補助，盼北上拜會立法院朝野各黨，為高雄巿民爭取經費。

高市府表示，市府相關防疫費用皆已動支因應，包括市府預算今年編列3490餘萬元，含既定用途費用，執行率已達87％，第二預備金也已動支4738萬元，用於衛生與環保相關單位登革熱緊急防治、大型髒亂點清除等防治工作。

至於衛福部疾管署年度例行性補助861萬，墊付費用執行率也已達100％，市府防疫機關及各區里全面動員，並從6月5日起祕書長楊明州每日邀集民政、環保、衛生、三民區等相關單位召開登革熱防治特別小組會議，掌握進度。

為登革熱l補助 韓國瑜北上拜會朝野立委

(中時 )