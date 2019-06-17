潘姓毒蟲（30歲）因涉及毒品案遭判2年有期徒刑，卻未服法而四處逃逸，遭到通緝。昨（16）日晚間9時許，駕車違規停放在基隆市明德一路旁，經巡邏員警上前盤查，潘男因作賊心虛，立刻開車逃逸，過程中還擦撞到員警。員警見狀，立即朝潘男的車輪連開5槍，最後成功逮捕潘男，今（17）日上午將他移送基隆地檢署偵辦。

警方調查，潘男當時違停在明德一路邊，見基隆市警察局第三分局七堵派出所的林姓巡邏員警上前攔查時，心生畏懼，企圖倒車逃逸，但卻發現後方有車輛擋住，只好改往前衝，過程中擦撞到員警，林員當下立刻連開5槍，打破潘男的前後輪胎，但潘男仍不死心，繼續逃竄。

警方持續於後方追捕，到了自強路附近時，終於成功攔截潘男的車輛，並在車上查獲4包安非他命及1把空氣槍，遂將潘男到回七堵派出所偵訊，經訊後於今日上午移送到基隆地檢署偵辦。

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(中時 )