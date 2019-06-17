國軍幹部難為！面對部隊軍紀事件層出不窮，軍方除刑懲併罰手段外，似乎愈來愈束手無策，連家長現在都要加入協助管理行列?

憲兵202指揮部日前傳出要求基層幹部邀請所屬軍士官兵家長組成LINE群組，希望透過同時兩方宣達方式，與家長互聯管理官兵，外界聽聞簡直不可思議，狂譏「建議比照小學生發個家庭聯絡簿算了！」

據了解，202指揮部之前就成立過士官兵大群組，採自由開放方式，希望家長能夠加入，一方面了解部隊動態，另一方面也能即時反應家中子弟問題，讓部隊能夠及時處理，當時就引起不少官兵反彈，但家長反應卻相當良好，但部隊幹部除了面對長官要求，又要面對家長隨時的關注，頻頻大喊吃不消。

日前202指揮部剛進行指揮官交接，新任指揮官于大任認為，憲兵職司軍紀，202指揮部又負有保衛國家元首及首都任務，對於官兵紀律應更要嚴加要求，因此希望基層幹部除了要掌握官兵生活動態，更要與官兵父母緊密聯繫，才能及早預防及發現問題進行及時處理，因此宣導要求士官兵請家長加入群組。

但此舉又引來官兵反彈，私底下酸長官「現在是在開幼稚園嗎?還要找爸媽來管我們?」外界甚至更批評，「乾脆比照小學生，發家庭聯絡簿算了。」「國軍到底是作戰部隊還是開幼稚園?」

軍官無奈透露，這也是很不得已的做法，主要還是希望家長能放心將子弟交給部隊，雖說官士兵都是成年人，但也希望透過家庭關注，注意小孩在營外的行為以及平日心理狀況，否則一旦觸法或違反紀律，將後悔莫及。

近年來，每逢國軍官兵休假在外肇生軍紀案件，總引發各界非議與責難，為了掌握官兵營外動向，國軍過去建立休假回報機制，除要求官兵每日定時回報，還搭配留守幹部打電話至官兵家中抽查的「反向查詢」機制。

但此舉除了累死管理幹部，基層官士兵也不堪其擾。前國防部長馮世寬就認為，培養官兵「成年人須對自己的行為負責」的觀念，要從平時的宣導教育做起，進而建立官兵個人的榮譽感與責任心，過度的管理，可能影響部隊信仰長官，信任部屬，並自信其為負責任、守紀律之軍人的疑慮，因此宣布廢除。

國軍擔心形象問題，要求官兵出了營區也要有紀律，許多父母認為，當兵就是軍隊負全責，休假出狀況也是部隊的錯，但休假是個人時間，幹部也非萬能，能時時追蹤，這種父母也未必做得到的事，只能說，現在部隊幹部真的比父母還要難為。

(中時電子報)