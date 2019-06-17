內政部今天上午舉辦「DTM資料開放與加值介接使用者交流研討會」，次長花敬群在會中宣布今年新版20公尺網格數值地形模型DTM資料正式上線，供各界免費下載加值運用，無論是玉山群峰、太魯閣峽谷等美麗風貌，都能以立體圖或3D列印模型來展現。

這次研討會以發展「3D國土智慧台灣」為主題，邀請產官學研各界專家學者進行發表及座談，共有超過200人報名參加，包括科技部政務次長謝達斌、行政院災害防救科技創新服務方案執行秘書葛宇甯都出席致詞。

花敬群表示，數值地形模型（Digital Terrain Model，DTM）是表現地形起伏高低的3D空間坐標資料，內政部自2016年9月對外免費開放下載解析度20公尺的網格成果，截至今年5月，累計下載次數近3萬次，受到使用者好評。這次更新範圍包含台灣本島中南部地區、澎湖地區，更新範圍達26％，並新增金門地區資料，努力於3D空間圖資中呈現台灣最真實的地形地貌。

花敬群強調，政府積極充實GIS國土空間資料庫，不僅提供政府決策需要的資訊，更串連政府與民眾的需求，是落實智慧國土、智慧城市發展不可或缺的重要基礎。而數值地形模型(DTM) 更是政府決策核心圖資，以一次測製、資源共享為目標，大幅減省政府機關在地圖建置、編輯及整合所需的時間與人力成本，DTM的開放與更新，提供民眾多元圖資的應用，並落實智慧政府及國家底圖3D化政策。

他也期待這次交流，能推廣三維地形圖資及DTM資料應用，深化我國3D圖資加值應用，有助空間資訊產業創新及學術科技研究發展，以達空間資料輔助智慧決策的目的。

(中時 )