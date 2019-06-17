根據美國媒體報導指出，灰狼開出的籌碼，打算用狀元郎威金斯、薩瑞奇與葛吉傑來交換火箭保羅、奈內，一來是想要擺脫威金斯的爛合約，二來能補強後場戰力。

先前熱火也有意爭取保羅，提供的交易名單有卓拉吉奇、詹姆斯強生以及威特斯，但消息一出之後就沒有了下文，可見得火箭對於熱火的籌碼不感興趣。

灰狼這次開出得名單就相對有誠意了，畢竟威金斯頂著的是狀元郎光環，去年才與灰狼簽下5年頂級合約，可惜威金斯與唐斯不合，兩人貌合神離，導致威金斯變成球隊的毒瘤，球團才動了把他交易出去的念頭。

薩瑞奇在季中從七六人轉戰至灰狼，有著細膩的內線動作，防守上也有一定的能力，最重要的地方是合約價格便宜，下賽季才350萬美元，對於火箭而言有一定的吸引力。

現年34歲的保羅，已進入後段職業生涯，即便例行賽場均15.6分，季後賽場均17分，但他似乎與一哥哈登不合，早有離異之心，更別說他未來3年的合約總值1.241.24億美元了，火箭視他如燙手山芋。

(中時電子報)