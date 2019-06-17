「鳥中大熊貓」黃腹角雉在浙江自然繁育成功 12:122019/06/17 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 浙江烏岩嶺國家級自然保護區工作人員最近發現，3隻自然繁育的黃腹角雉雛鳥已經可以飛上4米多高的橫樑，這意味黃腹角雉自然繁育獲得成功。 黃腹角雉是大陸特產鳥，屬國家一級保護動物，目前全球僅存5000餘隻。烏岩嶺是目前大陸已知的野生黃腹角雉種群密度最高的區域之一。 (旺報 ) #繁育 #自然 #國家 #大陸 #浙江 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際企業「遠離大陸」又一家 谷歌硬體產線 撤出大陸 04:102019/06/13 財經要聞 聯電配息0.58元 Q2財測有望達陣 04:102019/06/13 產業．科技 台灣權王－陸5G釋照 台光電、台燿吸金 04:102019/06/13 證券．權證 郭明錤預測 華為2019年手機出貨量可突破2億支 10:222019/06/13 財經 窮男秒變凱子狂請客 真相嚇歪眾人 07:302019/06/14 時事 川普被警告 勿將華為當貿易戰籌碼 16:072019/06/14 國際 貿易戰升級...打壓大陸反傷己 600美企 聯名籲川普取消加稅 04:092019/06/15 財經要聞 陸醫療器械崛起 04:092019/06/16 專題周報 浙江德清將建陸首全域城市自駕測試區 12:502019/06/16 財經 研訓院看世界－中美貿易衝突 對大陸地方金融的影響 04:102019/06/17 財經要聞 兩岸熱門新聞 華為拉攏台廠 自建手機供應鏈 - 日報 世界最大沉管 預製廠開廠 - 時政 - 旺報 200萬人再上街反送中 港特首道歉 - 日報 陸外交部：堅定支持林鄭月娥 媒體勿煽風點火 - 兩岸 - 旺報 美媒：華為利用「專利」收費 對美國施壓 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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