浙江烏岩嶺國家級自然保護區工作人員最近發現，3隻自然繁育的黃腹角雉雛鳥已經可以飛上4米多高的橫樑，這意味黃腹角雉自然繁育獲得成功。

黃腹角雉是大陸特產鳥，屬國家一級保護動物，目前全球僅存5000餘隻。烏岩嶺是目前大陸已知的野生黃腹角雉種群密度最高的區域之一。

(旺報 )