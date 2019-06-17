香港繼昨日再有百萬人遊行後，部份示威者留守金鐘一帶至今日（17日）早上，現場有示威者提議，在場人士全部移師到立法會示威區留守，讓馬路能夠重新通車。該人士強調此舉非等同撒退，而是希望贏回民意，獲部份在場人士拍手認同。現場一度意見分歧，有人於早上約10時起移走馬路上的水馬，自行清場。在場的立法會議員區諾軒發言，要求特首林鄭月娥盡快現身對話。

香港01報導，有約300名示威者由昨晚留守金鐘一帶至今日早上，龍和道8時許開通，至9時許夏慤道一帶仍有示威者留守。在近10時，一名示威者建議其他在場人士轉到立法會示威區繼續留守，為的是贏回民意。其說法獲部份示威者響應，有人之後自行移走放在馬路上的水馬。示威者陸續將水馬等障礙物搬離路面、把雨傘、口罩和水等物資搬到立法會示威區，並清理好路面遺留下的垃圾，還原夏愨道。

該示威人士的建議未獲全部在場人士支持，雙方在夏愨道上討論去留問題，有在場人士認為，示威者不是撤退，而是策略轉移，移師到一個進可攻退可守的地方。立法會議員、議會陣線區諾軒表示，現場人士會清理水馬等障礙物，還原路面，向政府釋出善意，並要求林鄭月娥盡快出來對話。

不過，大部分示威者未有接原定計劃留在立法會示威區內，而是到添馬公園。在場人士說，希望大家在草地休息和整理物資。

(中時 )