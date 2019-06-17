大陸中鐵建重慶投資集團有限公司表示，重慶市高速公路網規劃(2013-2030年)三環十二射七聯線當中的六聯線——合璧津高速公路，相關建設正在有序推進。

合璧津高速公路全長94.857公里，建設工期4年，全線預計2021年底通車。其重點控制性工程油溪長江大橋，自去年8月25日開工以來，逐項攻克技術難點，截至目前已創下兩項大陸第一。

(旺報 )