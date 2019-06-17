去年發生台鐵普悠瑪翻車事故，意外造成多起傷亡。行政院長蘇貞昌5日在鐵路節慶祝大會上表示，會傾全力對台鐵給予支持，要錢給錢、要人給人，但台鐵產業工會指出，台鐵局長張政源去年底即承諾會給予調薪，然而半年過後仍無消無息，今年度鐵路特考招考名額還是歷年最少，且台鐵新人每年離職率高達三成，今日將發函行政院要求具體回應。

台鐵產業工會今日召開記者會，產工指出，張政源去年12月接任局長時，便承諾要為台鐵員工調薪1萬到2萬元，並由行政院台鐵大體檢小組研議。然而半年過去，員工得到的只有應得的加班費，在沒有加薪的狀況下，連加班多賺錢的權利也被剝奪，台鐵員工長期薪資低廉、勞動條件低下，導致人力遲遲無法補足。

產工質疑，普悠瑪事件隨時間久了被世人淡忘後，行車安全、人力的補充、員工待遇，甚至臺鐵改革似乎也就可以被忘記，擔憂會有旅客再度坐上死亡列車。並表示今日將發函行政院，要求具體回覆調薪實質內容與時程，以利補充人力，降低離職率，確保行車安全。

台灣鐵路工會昨日也表示，13日已發函行政院，提出四點建議方案，包括員工福利要比照全國軍公教員工待遇支給要點、提高台鐵局員工薪俸、開放員工承購台鐵閒置土地地上權與租用體地興建房舍，以及興辦員工學齡前育兒津貼或設施。交通部則回覆，第一項已函報在案，其餘事項將請台鐵研議。

針對鐵工發函已獲回應，產工表示，幾個月前就不斷呼籲這些事項，雖然時間稍晚，仍對鐵工的作為表示肯定，且兩個工會必須一起努力，以提升台鐵人員福利待遇與行車安全。

台鐵承諾調薪跳票？產工：只拿到應得的加班費

(中時 )