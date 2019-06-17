北市士林區一間柔道館，蘇姓、彭姓學員對鍊時，因蘇一招「大外割」，將彭摔倒在地並順勢壓在彭的腹部，導致彭腹部鈍挫傷，家長不滿控告蘇和謝姓館長傷害罪，士林地檢署偵結，認為柔道本來就有身體受傷風險，注意事項也有提到「本館不負醫療責任」，也無發現有惡意傷害的情事，對謝、蘇2人作出不起訴處分。

去年9月10日晚間9點多，14歲彭姓學員與32歲蘇姓學員對鍊，過程中，蘇對彭以一招「大外割」將蘇摔倒壓制，卻意外造成蘇腹部受傷、疑似腸系膜淋巴結炎，家長認為館長、蘇2人要負起責任，因而控告傷害罪。

檢察官認為，蘇是柔道黃帶，但彭則是高出1級的橘帶，雖然年僅14歲，卻有比賽拿過青年盃冠軍、教育杯第3名，且體重高出22公斤，實力比蘇要高出許多，對練過程，蘇不一定佔到便宜，而且，彭母在幫他填寫資料卡上有記載，「訓練期間偶有身體不適或受傷者，恕本館不負醫療責任及醫療行為」，雙方都知道柔道運動的風險。

蘇則稱，雙方曾有10、20次對練經驗，過程中壓到對方腹部的動作很常見，受傷是無可避免的風險。檢察官傳喚另外2名在場的教練，其中一方對手摔倒地面時，並以手扣住頸部，都認為是常見的動作，2人都沒有違規的行為，腹部挫傷是練習中常見的傷害。

不起訴指出，競技運動確實會因人、場地等因素，伴隨不一的危險程度，只要沒有惡意傷害對手，並無觸犯傷害罪嫌，認定犯罪嫌疑不足，對館長和蘇不起訴。

(中時 )