香港特區政府推出修訂《逃犯條例》引發巨大民怨，民陣昨日舉行反修例遊行，稱有近200萬人參與。《星島日報》稱，數百名示威者昨日參加反對修訂《逃犯條例》遊行後，通宵留守金鐘夏愨道及政總一帶。至今早10時許所有示威者撤離，轉往添馬公園。

報導稱，大批軍裝警員和談判專家早上約7時抵達金鐘夏慤道，呼籲占據馬路的示威者離開，轉到兩旁行人路集會，強調不是清場。至早上10時許，在夏慤道有示威者表示，現場示威者人數太少，呼籲「一齊走」離開馬路。

此外，另有示威者表示不願離開馬路，稱現在時候雖然人數少，但認為警察不會來清場，呼籲繼續在夏慤道占領至下班時間，讓更多市民再出來支持。

報導說，最後，大部分在夏慤道留守的人士決定清理現場，搬走障礙物，及收拾物資，逐步移向添馬公園方向。而添美道亦只剩零星示威者。議會陣線立法會議員區諾軒亦在場呼籲市民離開夏慤道，到添美道一帶示威區繼續留守，以免失去民意。

據了解，至今天早上10時許，所有示威者已經撤離，夏愨道東西線重開。

(中時 )