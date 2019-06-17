高雄市長韓國瑜日前批評農委會禁用農藥巴拉刈政策，認為造成農村很大影響，「農民都在哀號」。農委會主委陳吉仲今（17）日表示，因巴拉刈是劇毒、致癌農藥，國際上已有77國禁用，連對岸、韓國都禁掉了，我們為何還要讓農民使用對健康不好的農藥？希望韓市長了解政策內容再提供建議。

農委會今日召開「非洲豬瘟之邊境管控與豬場生物安全訪視結果」記者會。會後，針對韓國瑜對巴拉刈政策的批評，陳吉仲表示，農委會明年一月禁用巴拉刈，希望韓市長能把此農業重要政策完全了解，農委會政策絕對是站在農民角度，不要因為沒了解就直接批評。

陳吉仲指出，因巴拉刈是劇毒、致癌農藥，國際上已有77國禁用，農委會過去不管是國民黨執政或民進黨執政，都是要將高風險致癌、劇毒農藥退場，巴拉刈就是高風險農藥品項之一；並且，農委會有提供替代藥劑給農民，巴拉刈用於紅豆要訂殘留量規範，替代的「壬酸」藥劑則不用，且成本比巴拉刈便宜，這是往前邁進的退場機制，希望韓市長了解實際內容再提供建議。

針對媒體詢問韓此舉是否出於選票考量，陳吉仲則說，這可接受公評，所有政策評述若從政治角度，消費者跟農民可以看得到，但農委會是從專業角度，為了消費者食品安全、更為了農民健康著想。

陳吉仲指出，他父親就是使用巴拉刈噴到眼睛，整個眼睛差點要挖掉，巴拉刈對農民是一大傷害，替代藥劑一公升才20元，比巴拉刈便宜，禁用政策會持續進行，不希望有人故意在農村社會透過巴拉刈議題，影響農業專業邁進。他說，對岸、韓國都把巴拉刈禁掉了，泰國也要禁掉了，我們為何要讓農民使用對自己健康不好的農藥？

(中時 )