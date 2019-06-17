香港套區政府提出修訂《逃犯條例》惹來極大爭議，繼而演變成規模遊行活動。美國《洛杉磯時報》分析認為，香港已發展出一種新社運模式─沒有領袖並由群眾自發參與。分析指過往大型示威累計下來的經驗，示威者已建立了一定默契及共識。

文章稱，2014年雨傘運動後，多名發起人及參與者分別被檢控及判刑，今次反送中示威則發展成一種新社運模式，變成無領袖、由群眾自發上街。

青年新政召集人梁頌恆形容，這是香港示威新模式，看起來很有組織，也很有紀律，但我肯定你不會找到一個所謂的負責人。梁指群眾一些有共識的行為，例如供應物資、設立醫療站等，都是透過以往的社運經驗累積回來，「就像一部機器或懂得自我學習的人工智能（AI）」。

文章說，「反送中」遊行有不少團體參與，包括工會、學生組織、教會、政治組織，但更多是不屬任何組織的人。香港眾志創黨主席羅冠聰稱，「我們只是參與者之一，示威沒有領袖、具自發性。」很多示威者都不屬任何組織，他們自發在網上發起不同活動，「人們透過社交平台獲得資訊，由他們自己決定，他們在網上發起投票」。

文章還稱，警方自上周日起就連場遊行抗議拘捕34人，當中有遊行者是在醫院被警方拘捕，另外也有Telegram群組管理員被捕，分析指，即使警方捉拿個別人士，也不會拘捕到所謂的核心人物。

(中時 )