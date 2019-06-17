阿翔婚變亂親謝忻 佩甄：家庭和樂圓滿最重要 13:042019/06/17 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 佩甄今天上午為新北市府「好日子愛心大平台」啟動儀式擔任活動大使。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「浩角翔起」成員阿翔日前驚傳婚變，當街與演藝圈好友謝忻親吻，有台灣好媳婦之稱的藝人佩甄今表示，家庭和樂圓滿最重要，家和萬事興，婚姻就是要經營。 佩甄今天上午為新北市府「好日子愛心大平台」啟動儀式擔任活動大使，被問到阿翔婚變問題，佩甄說「別人家務事我們也不便多說什麼，婚姻就是要包容」，佩甄尷尬笑了幾聲又接著說，她覺得婚姻就是要經營，一切都不容易，就是要和樂，一切都會好。 至於有何建議給阿翔夫妻？佩甄尷尬地說，不管怎麼樣，總是以家庭圓滿為重。 (中時 ) #婚姻 #家庭 #婚變 #阿翔 #佩甄 也許您會感興趣 推薦閱讀 謝忻全停工！阿翔損失百萬 還拖累搭檔浩子 11:502019/06/13 娛樂 謝忻只想「救阿翔」 爆跟友人哭訴願全面引退 13:152019/06/13 娛樂 網友嗆叫妳爸不要維護阿翔 小禎回應：我沒興趣 14:142019/06/13 娛樂 為救阿翔將全面引退？謝忻公司回應了 15:502019/06/13 娛樂 阿翔昨裝輕鬆繼續錄影 爆私下認了「一時貪玩」 18:102019/06/13 娛樂 阿翔不想離婚求妻原諒 04:102019/06/14 娛樂新聞 阿翔合體老婆Grace零互動 現身女兒畢業典禮 16:572019/06/14 娛樂 被抓親謝忻5天前發文「in了很難out」 阿翔怒關IG 19:162019/06/14 娛樂 阿翔真被老婆原諒？ 她曝「變了」：有人說謊 20:212019/06/16 娛樂 獨／阿翔、謝忻偷腥闖禍 經紀公司恐祭家規 23:242019/06/16 娛樂 娛樂熱門新聞 阿翔年賺4千萬卻連偷吃都省 浩子昔爆他私下真面目 - 娛樂 為什麼都罵謝忻？律師怒揭小三SOP：心機重的噁心 - 娛樂 阿翔老婆PO文選擇原諒 謝忻回應了 - 新聞 玉女隱退40年再現身遭酸 曹西平：人怎麼不老不會變 - 娛樂 有圖為證！正宮鬥走小三 甜蜜回收腥夫「家人在身邊」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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