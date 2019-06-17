「浩角翔起」成員阿翔日前驚傳婚變，當街與演藝圈好友謝忻親吻，有台灣好媳婦之稱的藝人佩甄今表示，家庭和樂圓滿最重要，家和萬事興，婚姻就是要經營。

佩甄今天上午為新北市府「好日子愛心大平台」啟動儀式擔任活動大使，被問到阿翔婚變問題，佩甄說「別人家務事我們也不便多說什麼，婚姻就是要包容」，佩甄尷尬笑了幾聲又接著說，她覺得婚姻就是要經營，一切都不容易，就是要和樂，一切都會好。

至於有何建議給阿翔夫妻？佩甄尷尬地說，不管怎麼樣，總是以家庭圓滿為重。

(中時 )